民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭12日宣布以無黨籍身分，角逐新竹市區域立委，今晚她受訪時表示，直到上周日才跟柯文哲談，聽到她堅持參選且是以無黨籍身分，柯文哲大吃一驚，但柯美蘭也強調，「沒有人會為了哥哥出來參選」。

柯美蘭說，當初參選時沒有跟柯文哲接觸，因為他很忙，她一開始的態度是順其自然，但隨訊息釋出，柯文哲也按耐不住，周日就寫LINE說要見面，兩人閒聊後柯文哲問她堅持參選嗎？她說，「我堅持參選」，柯文哲又問希望徵召嗎？她則回答不是。

柯美蘭說，聽到她要以無黨籍參選，柯文哲當時驚訝到嘴巴快要合不起來，但她也強調，「沒有人會只為了哥哥而出來參選」，她放下32年的從醫經歷出來參選，是為了自己心中的理念和看法。

柯美蘭說，她再3年半就退休，身為醫生坐在醫院裡，讓別人來看你，但是她更渴望未來8年、10年，她能夠去幫助市民，去看獨居長者、低收入戶、無家者等弱勢族群，讓他們生活得更好，她也認為，利他才是有價值的人生。

柯美蘭說，跟哥哥談完之後，哥哥沒有多說什麼，整個過程很簡單，她很清楚自己在做什麼，相信國家需要她，要做為民謀福利的立委，會全力以赴去參選。

針對一開始想接受民眾黨的徵召，到現在決定出來獨立參選，中間的轉折為何？柯美蘭說，沒有特別的轉折，本來民眾黨說有他們的規矩，但她從頭到尾都沒有找哥哥談，也順其自然，直到柯文哲問她，她才第1次表達想法。

外傳在民眾黨階段，柯文哲因大選考量不贊成她選，柯美蘭則認為，這是哥哥在測試她，看她是選真的、還是假的，才會傳出這些消息，周日她與柯文哲見面談，也表達參選決心。

針對新竹市目前四腳督選情，柯美蘭說她沒有特殊的看法，人生盡力而為，而且全力以赴，爭取願意認同的人；至於是否會對藍白合造成困擾，柯美蘭則說，身為醫師不注重色彩，相信新竹市民的水平很高，不是只有看色彩，個人的能力應該才是重點。

哥哥柯文哲是否體諒她的決定？柯美蘭說，從以前到現在，哥哥一向非常疼愛她，從來就沒有規定要怎麼做，她們家的教育就是自由派。至於會希望哥哥來輔選嗎？柯美蘭回應，哥哥不是只幫民眾黨輔選，只要邀請他站台，他幾乎都會去，這應該是沒有問題。

外傳沒有掛民眾黨籍身分選立委，可能是想跟高虹安切割？柯美蘭表示，她相信高虹安會自證清白，她希望司法公平，人民期待國家有公正的司法。

柯美蘭也說，目前她掛的競選帆布，都沒有放民眾黨的LOGO，她當時就決定好了，只是沒有對外講。她也坦言，沒有徵召就沒有黨的資源，在募款上很辛苦，盼認同她的人能給予小額捐款。