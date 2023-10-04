配合新能源政策，並因應台南優化產業空間需求，設置適宜產業用地提供綠能產業進駐，台南市政府提出綠能產業園區，但因涉及移植1萬8000餘顆樹，且影響鄰近的有機農場，引發民眾不滿，歷經多次審查，今天環評專案小組仍要求補正再審。

台南市政府盼綠能產業園區能夠達到加速綠能產業發展、強化科學城產業引擎角色，打造綠能創新產業生態系及促進台南產業創新發展與升級，優化台南綠能產業空間。開發單位表示，園區計畫面積為64.64公頃，基地多屬台糖土地，周邊為農業及工業使用。

有機農場農民徐紫珊表示，台南市市長黃偉哲宣布在其有機田設立台南市綠能產業園區，但依照有機農業促進法的精神，有機農田是要受到保護的，汙染有機農田汙染源是需要排除的，但卻稱若有機農牧場受到工業區汙染，請自行依公害糾紛處理法申訴調處裁決，充分顯示出黃偉哲冷血滅農的想法，說好得清廉、勤政、愛鄉土呢？

專案小組結論要求，開發單位應評估再增加基地範圍內樹木保留可能性，強化說明樹木移補植計畫（含區內、近地、區外移植地點、面積、土地使用現況、樹木移植必要性說明及死亡因應等）、補充與利害關係人及團體意見溝通情形，並持續加強溝通作業等要求後補正再審。