小犬颱風來勢洶洶，台南市中西區府前路來亞大樓發生磁磚剝落，磁磚紛飛路面猶如下起「磁磚雨」，由於該大樓過去即已多次發生磁磚掉落，市府將研議依法對大樓所有權人開罰；據指出，大樓主委將於國慶連假後將針對外牆執行包覆作業，避免再有類似情形發生。

小犬颱風從昨晚發威，台南各地狂風吹襲整夜，來亞大樓也因此上演磁磚紛飛的意外，所幸沒有人受傷。

中西區長汪慶龍表示，根據來亞大樓管理委員會表示，牆壁磁磚掉落維修工程已完成發包，預計雙十連假過後，就會啟動外圍牆壁包覆施工作業，解決長期以來的磁磚掉落問題。據了解，該大樓這幾年為了防止磁磚掉落，在2樓架有鐵架，承接磁磚掉落，但這次因為颱風實在太大，把磁磚吹到路面上。

台南市警二分局指出，4日下午5時獲報在府前路二段某大樓外牆磁磚掉落，員警立即到場管制，並以護欄、警戒線圈圍大智街路旁危險區域，以防磁磚掉落危及安全，並於現場引導人車安全通行。

此外，仁德區民安路二段的仁德幼兒園停車場車棚，今早被發現竟遭強風吹到整片掀開，約40公尺的整片車棚倒臥在路面，影響交通，仁德區公所派員緊急拉起封鎖線，幼兒園也已聯繫相關單位，上午10點已出動大型機具移除。