貨輪載運昇空車、吊臂車、山貓及相關器材抵達蘭嶼，配合投入大型機具抵達現場。（台電提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「東海龍門天聖宮」得知台東各地災區物資需求，由宮主陳柔嫻（左二）率志工團隊親送。（東海龍門天聖宮提供／蕭嘉蕙台東傳真）

中颱「小犬」挾17級強風重創蘭嶼，至今尚有1008戶停電，台電台東區處第3批搶修人員及重型機具今上午抵達，全力加速復電進程；另外「東海龍門天聖宮」也率先將已運達的25箱物資發送給受災戶，解決當地民生需求。

小犬颱風襲擊蘭嶼，多處電桿倒塌及設備受損慘重，一度造成全島停電，為加速恢復電力，台電台東區處今上午10點由空勤總隊協助載運第3波8名搶修人員飛抵蘭嶼，此外，貨輪已於上午8點到港，載運昇空車、吊臂車、山貓及相關器材，配合投入大型機具抵達現場。

另外，「東海龍門天聖宮」得知台東各地災區物資需求，迅速集結物資、聯繫配送車輛，今上午由宮主陳柔嫻率志工團隊親送到延平鄉公所、長濱鄉公所、東河鄉公所、海端鄉公所、鹿野鄉公所及富岡文健站，且同步發送已運達蘭嶼的物資。

東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻表示，非常感謝「林青瑩白米發放」和那麼多位不具名的善信大德願意對災後的台東雪中送炭；蘭嶼這次災情慘重，原先就已規畫要到蘭嶼賑濟，所以東海龍門天聖宮已有25箱物資在島上。

陳柔嫻強調，有些居民現在連水電的民生需求都尚未恢復，將持續盡力募集所需物資，且秉持「救援優先」原則，在能夠啟程蘭嶼時，將爭取第一時間到達。