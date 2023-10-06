小犬颱風襲台，彰化縣線西鄉昨（5日）颳起破壞性強風，清晨發生一起離奇車禍，一名26歲許姓男子載著有友人，行經沿海路段時，不慎撞上被強風吹到路上的「床墊」，雙雙被擊落，後座友人雖然僅受輕傷，但許男因頭部受創，當場失去生命跡象，今（6日）中午已拔管，經搶救宣告死亡。詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

這起事故發生在昨（5日）清晨，當時26歲許姓男子騎機車搭載20歲施姓男子，兩人在前往鹿港途中，行經線西鄉沿海路時，不慎撞上路中的1塊床墊，在巨大撞擊下，兩人均彈飛出去。

警方調查，該彈簧床墊來自本1處地廢棄工廠的空地，因颱風來襲，丟置於該空地的2塊彈簧床墊中，有1塊於清晨4時許被強風吹起翻過圍牆後，飛到路中，導致機車騎士閃避不及撞上。

和美消防分隊小隊長周凱迪表示，救護員抵達事故現場時，現場有2名傷患，輕傷患者為機車後座乘客，身上受有多處擦摥；另1名患者為機車騎士，倒臥路中，頭部流血，救護人員現場評估，騎士已無生命跡象，立即實施心肺復甦術後，送醫搶救。

重傷的許男被送往鹿基醫院時，已無呼吸及心跳，經搶救後，再被轉送彰化基督教醫院。院方表示，患者腦壓很低，昏迷指數僅3，許男於今（6日）中午已拔管，經搶救宣告死亡。

工廠陳姓業者表示，床墊是隔壁鄰居放的，有放了2個，其中1個飛了出去，事情發生了，責任還需釐清。

而許男家屬則透露，許男上午要去幫忙廟會，原本的職業是做鋁門窗，怎麼會因為1個床墊就發生這樣的事。