國內旅遊因疫情悶了多年，解封後爆發「報復性出遊」，但沒什麼變的房間卻因市場搶購，導致房價居高不下甚至一日三市，「以前住一晚收費2000多的溫泉旅館，現在要4500」，誇張行情導致旅客寧願把錢拿去買機票，反映在今年中秋連假的實況是：國旅訂房率不到50%！

根據觀光署統計，今年各連續假期，國旅訂房率普遍不超過6成，中秋連假更寫下47.69%新低；國慶連假稍好，也只有54.75%。和前兩年「報復性出遊」相比，幾乎腰斬。反觀桃園機場客運量，不到半年已從清明節單日逾10萬人次，成長到中秋節單日近12萬人次。

「訂房率差到把大家嚇一跳」，國旅業者坦言，傳統熱門的中秋節雖然民眾會安排在自家烤肉、賞月等活動，不過3天連假也是會來個兩天一夜的旅行，沒想到根本沒人訂房。

統計指出，中秋連假前兩天以澎湖訂房率31.3%全台最低，但這和暑假結束、逐漸入秋有關；具指標性的宜蘭、花蓮、台東等地，相較疫情前訂房率都破7成，這次平均不到4成5。人潮跑哪去了？是業者很想問的問題。

儘管有網友說，大學生開學沒多久，不大可能再安排旅遊，一般家庭也可能暑假期間有出過國，中秋節烤烤肉就好。但更多網友直指，國旅住宿太貴是旅客卻步主因，「我住兩晚的錢可以買一張機票了」，既然如此幹嘛不出國。