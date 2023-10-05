雙十連假長達4天，不少人規畫出國旅遊，一名網友分享，最近和女友吵架，因為女友堅持要在雙十連假出國玩，但他最近手頭很緊，且公司才剛裁員，實在不是請假的好時機，因此想說服女友明年再出國，怎料對方完全聽不進去，讓他不知道該怎麼辦才好，引起網友討論。

一名男網友昨在「匿名公社」上分享，他和女友因雙十連假要怎麼過而吵架，女友覺得國旅很貴，而且台灣早就玩膩了，堅持要去韓國旅遊，接著就傳了一個機票的訂購網址給他，希望他能多請一天假，這樣他們就可以一起去韓國玩5天。

男網友表示，女友想搭商務艙去韓國旅遊，一張機票要4萬多，且去韓國玩，住宿費、伙食費和購物等都是開銷，他最近手頭很緊，真的無力負擔，雖然女友說可以幫忙先出機票錢，但他還是很猶豫。

男網友也進一步解釋，公司最近狀況不好，前陣子才剛經歷一波裁員潮，雖然他幸運存活下來，但他上班曾請示過經理，雙十連假後能否多請一天假，對方聽了只說「公司沒規定不能請，要請也是可以，但後果自負！」讓他很擔心這次滿足女友的心願出國玩5天，回來以後工作就不保了。

貼文引起網友討論，不少人留言喊分手，「分手啊！你在等什麼？等被開除嗎？又不是不出國，明年再去這樣不行？」、「不貼心，不為你著想的女友，不如放手，工作比較重要」、「當然是分手啊？完全不為你考慮，這種任性只有零次跟無數次，你答應了，下次她還是會用同一招」。