耳鼻喉科醫師吳昭寬分享，一名40多歲的男患者近日總覺得頭暈和疲倦，某次和太太激戰完，竟在床上大吐特吐，讓老婆自尊心受創，開始很害怕和老公一起睡，直到就醫檢查，才知道原來是因為男子的耳石脫落，導致循環受到干擾，才出現上述症狀，所幸經治療已經改善。

耳鼻喉科醫師吳昭寬近日在節目《醫師好辣》上分享，一位40多歲的男性患者在某間公司當高階主管，這半年來總是覺得疲倦和頭暈，起初以為是太累，但相關症狀遲遲未改善，最後才在太太陪同下來看診。

吳昭寬表示，男子除了頭暈和疲倦的症狀外，患者的太太忍不住訴苦說，她和老公結婚多年一直沒有小孩，某次和老公努力造人，結果才剛愛愛完，老公就開始狂吐，穢物噴得滿床都是，讓她感到很受傷，從此開始恐懼和老公睡覺。

吳昭寬指出，進一步檢查後發現，男患者會出現上述症狀，是因為左側耳石器裡的結晶跑位到半規管裡，也就是所謂的「耳石脫落」，導致循環受到干擾。

吳昭寬表示，後續他替患者復位了2至3次，也請患者夫妻交換位置睡，患者的症狀已經慢慢獲得改善。