日前有網友稱去日本玩一周花了25萬，認為比國旅貴的多，但明細一曝光遭鄉民酸翻，就有一名小資爸PO文表示自己帶著老婆孩子去日本6天，總共花費5萬7而已，打臉原PO，更嗆國旅留給有錢人去就好。

這名爸爸表示，自己全家2大一小在今年2月去日本玩，總共只花費5萬7，他詳細列出了自己各項明細，包括酷航機票1.7萬、住宿4晚8000多元、溫泉飯店1晚7200元、用餐1萬出頭、租車不到1500元、其他交通如JR PASS等花費4300多元、玩樂除了門票費用1600多元外，使用東京廣域周遊券，花費不到6000元，總計下來5萬7000元來有找。

他貼出遊玩照片，除了幾個必去景點如淺草雷門、東京天空樹與台場看鋼彈外，其餘還有雪中泡湯、享用溫泉飯店美食，又去參觀鐵道博物館、藤子不二雄博物館，河口湖自駕遠眺富士山，還去富士急樂園爽玩。文末忍不住開酸「我想國旅還是留給有錢人吧，我這種小資族可能出國比較合適」。

鄉民看到也紛紛留言：「打臉打得好腫」、「你的行程不但便宜多了，還比原PO好玩XD」、「一看就知道是有做過功課的」、「台灣飯店一晚一萬多，真的去日本划算多了」、「這篇太暴力，看不下去」、「這交通費才是真實的啊，完全不懂原PO在瞎算什麼」、「結果原PO刪文了，笑死人的機票錢」、「國旅就是有錢人玩的」、「對有錢人來說，住五星級飯店然後整天窩在房間就是享受吧」。

也有人點出爸爸開銷低廉的關鍵，認為除了機票外，應該省在住宿上：「扣掉溫泉旅館一晚，剩下四晚只能住行李箱都打不開的商務旅館吧」。