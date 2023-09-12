現場有各式攤位展覽。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府積極打造明德水庫「水漾明湖」全新品牌形象，將從10月7日至10月10日國慶連續假期，舉辦「水岸樂活，精彩湖畔」健走、水陸域活動，期將明德水庫發展成為陸海空域兼具的運動休閒新據點，再現昔日榮景。

明德水庫與石門、曾文、德基水庫並稱台彎4大水庫，水庫四周綠意盎然，湖光山色景色優美，也是膾炙人口電影「魯冰花」的拍攝場景，水庫美景隨著電影熱映更深植人心。

縣府為使明德水庫老景點活化、轉型，積極推動「苗栗明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，爭取觀光局、客委會補助打造全新觀光遊憩品牌形象「水漾明湖」，在水庫明湖碼頭區、日新島、海棠島、鴛鴦島規畫橫跨陸海空域3大主題景區。

除客委會補助建置環湖自行車步道，並規畫獨木舟、立槳、遊憩船等水上運動及空中自行車、高空滑索等，成為運動休閒新據點，以帶動觀光產業發展。

文化觀光局為打響「水漾明湖」品牌形象，繼8月、9月在海棠島、日新島辦理的魯冰花及之內集主題水活動後，10月7日至10日國慶連假期間再度規畫辦理「水岸樂活，精彩湖畔」健行、水陸域活動，以帶動人潮，引進商機。

文觀局今天舉辦記者會，說明活動內容，並由縣長鍾東錦、縣議員許櫻萍、余文忠、陳碧華、孫素娥、曾美露、劉美蘭、禹耀東、頭屋鄉長徐鑫榮等人共同啓動、行銷這項活動，水庫周邊的民宿、農場也設攤展示特色和產品。

鍾東錦說，很感謝中央補助約10億元，打造明德水庫發展陸海空域的運動休閒設施，其中，環湖自行車步道規畫做在水面上，未來精彩可期，空中自行車索道也已動工，水域部份感謝農田水利署苗栗管理處同意出租海棠島7公頃土地規畫水上運動，中央與地方攜手共同推展明德水庫觀光發展，再現昔日榮景。

頭屋鄉長徐鑫榮指出，為配合觀光局、客委會補助經費協助明德水庫觀光發展，地方已成立商圈協會，公所也將全力配合推動，以帶動頭屋鄉繁榮發展，達到3贏目標。

10月7日下午2點至晚上8點辦理客家擂茶DIY及市集活動、現場演出，10月8日上午環湖健行活動將讓縣民朋友們沿著日新島、大壩等區域環湖一周，飽覽湖畔風光並透過闖關遊戲更加了解明德水庫。

闖關成功還能兌換精美小禮，活動在9月13日上午8時起至9月29日下午5時，開放Accupass線上報名，報名費每人250元，限額1000名，完成闖關可以兌換主辦單位準備的多項好禮，包含紀念T恤、運動毛巾、水漾明湖專屬宣導品、在地店家消費優惠券等精美禮品，報名連結請參考苗栗縣政府文化觀光局官方網站或至Accupass搜尋「客家湖畔漫遊」。

10月9日至10月10日上午8時至下午2時將在海棠島辦理水陸域活動體驗，一邊體驗SUP立槳，一邊欣賞明德水庫秋日景色，活動將在9月13日上午8時起至9月25日下午5時開放Accupass線上報名，報名費每人250元（含水域體驗及餐點1份），每日限額200名參與，詳細連結請參考苗栗縣政府文化觀光局官方網站，另外現場也將有動力彈跳設施，可以邊欣賞湖畔風光邊模擬跳島樂趣。