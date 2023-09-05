超思進口蛋問題備受關注，針對國民黨台北市議員徐巧芯追打相關爭議，民進黨立委高嘉瑜突出聲，反擊徐主張「逐顆驗蛋」作法，是「逐顆工程師」，這讓徐氣得在臉書發文澄清，並沒有相關主張，並喊話身為昔日好姐妹的高嘉瑜，不要因為被選舉逼急，就變成民進黨基本教義派。

高嘉瑜昨（4）日晚間在臉書發文表示，一個買蛋議題，讓台灣社會驗出許多笨蛋跟壞蛋，像徐巧芯主張「逐顆驗蛋」，這種天才般的點子，應要尊稱她一聲「逐顆工程師」。她指出，必須嚴正地譴責徐巧芯不惜一切代價以不實訊息恐嚇民眾、打擊民眾對我國進出口及農業的信賴，只為圖自己政治私利的行為。並痛批，國民黨在蛋荒議題上，不僅始終沒有提出具體且可以被執行的解決方案，就連前後論述都自相矛盾、毫無邏輯可言，「如果這樣的做法不是『為反而反』、『圖謀私利』的話，什麼的行為才是？」

對此，徐巧芯不久後發文回擊，稱她沒說過要逐顆查驗，而是問目前還有多少庫存？既然知道了巴西蛋的品質有問題，要不要針對庫存再抽驗避免有漏網之蛋？「真的拜託不要把別人沒說過的話塞到別人嘴巴裡，就像沒有人要聽妳唱歌硬要製造噪音。」

徐巧芯感嘆，高嘉瑜為了討深綠支持者歡心，不惜把別人不曾說過的話塞到對方的嘴裡。徐也喊話高，還當對方是朋友，希望選舉順利，不要因為被逼急了，就變成民進黨基本教義派，因這反而會損害原本敢於對執政黨勇敢說真話的形象，導致其更難選上立委。

徐巧芯直言，高嘉瑜過去相信自己與中間選民的力量，所以大家才喜歡高，但現在，高似乎不相信自己，也拋棄中間選民，只求少數的深綠份子回頭看一眼、少罵一句，「難怪館長會對妳很失望，很多人都很想念那個敢說真話的高嘉瑜，她去了哪裡？我們很想妳，妳還會回來嗎？」