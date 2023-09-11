「基泰大直」建案因施工導致民宅塌陷成眾矢之的，台灣基進發言人楊佩樺指控國民黨議員徐巧芯收基泰建設董事楊飛龍夫婦的政治獻金。不過，台灣基進黨發現錯誤，原來是同名同姓，隨後改口撤下新聞稿並稱「巧芯姐～真是抱歉」。徐巧芯在臉書狠酸，「楊同學，鏡子真的要照照自己，不要抹屎在我身上好嗎？」

根據《壹蘋新聞網》報導，楊佩樺指控徐巧芯去年競選議員期間，曾獲基泰董事楊飛龍夫婦捐款，因此才溫柔對待基泰。而網紅「四叉貓」表示，捐款給徐巧芯的楊飛龍和基泰董事楊飛龍不是同一人。

楊佩樺在臉書寫道，「巧芯姐～真是抱歉」，不過她也說，「至少我們知道什麼叫做勘誤，我們馬上更正，因為我們人人都有鏡子，若巧芯議座仍缺鏡子，我還是很願意親自到您服務處送妳一個鏡子！」

徐巧芯狠酸，基進黨是在哈囉？明明就不同人，沒查證就造謠，要不要學張博洋90度鞠躬？「楊同學，鏡子真的要照照自己，不要抹屎在我身上好嗎！」

桃園市議員凌濤留言說，「這個翻車太丟臉了吧！」網友「政客爽」諷刺，「那鏡子竟然真的是給她自己照的！」