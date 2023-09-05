2024立委選舉，港湖區民進黨立委高嘉瑜遭深綠的台灣基進北市黨部主委吳欣岱挑戰，選情備受影響，近來高嘉瑜先酸民眾黨主席柯文哲演唱會難聽且票價貴，又嗆國民黨立委參選人徐巧芯監督進口蛋是「逐顆工程師」引發爭議。媒體人黃揚明指出，高嘉瑜是想要成為打藍白營的戰將，以邊緣化基進黨，民進黨中央則以不分區安全名單換取吳欣岱不登記參選，但高走上這條路，代表過去有良心、講真話的高嘉瑜已經看不到了。

黃揚明今(5日)在政論節目《大新聞大爆卦》指出，高嘉瑜近期開始狂打藍營、白營，是為了證明自己比有意參選港湖立委的台灣基進北市黨部主委吳欣岱更綠，邊緣化吳後，民進黨中央才能勸退吳欣岱不參選，讓吳欣岱進入民進黨不分區名單，「我認為民進黨已經啟動了」。

黃揚明指出，這作法需要高嘉瑜配合，打藍、白營的聲量要夠大到成為攻擊手，讓黨內的人無話可說；要說高嘉瑜是「孤勇者」也可以，但不這樣做她就「穩死」，做了不一定成功但至少有機會整合。

至於吳欣岱會不會買單，黃揚明直言，若高嘉瑜打藍、白營，能強到邊緣化基進黨，基進黨自己會評估，若有綠營的一席安全的不分區，又何必跟高硬拚，若民進黨真心要幫高嘉瑜，就會盡力促成這一局，但要高自己先取得綠營內部的團結。

黃揚明也嘆說，高嘉瑜走上這條路，就是正式宣告以前的那個講真話、有良心的綠營政治人物高嘉瑜，已經看不到了。