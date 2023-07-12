新竹縣立委第2選區，國民黨提名現任立委林思銘，時代力量徵召身兼黨主席的王婉諭，民進黨提名陽明交大助理教授曾聖凱，呈現三角督的局勢，地方政壇預料民眾黨應該不會缺席，若確定提名人選，第2選區戰局勢必異常激烈。

新竹縣立委第2選區以竹北市東區和竹東鎮為2大票倉，社區大樓居住的多為外來人口，並以科技族居多，從近幾年來的選戰觀察，傳統組織戰有日漸式微現象，網路戰的比重增高，不論在地還是空降的候選人，能否打好空戰已成為選戰勝負關鍵。

曾聖凱表示，他出生於台北，18歲就隻身來到新竹，先後取得交大土木工程學士、交大建築碩士學位，並留在交大持續進行永續建築與永續城鄉的研究與教學工作。

曾聖凱指這次代表民進黨參選竹縣第2選區立委，希望能實踐理想，為孩子擘劃永續未來，同時持續推動跨領域設計、永續建築與永續城鄉，讓新竹縣變得不一樣。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，曾聖凱是具有創新與行動力的教育工作者，過去也擔任競選智庫團隊，兩人在竹北有許多公共政策合作經驗，相信可以承襲能量，打破過去傳統政治的窠臼，注入新能量。