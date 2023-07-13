國民黨近期碰上整合亂流，國民黨總統參選人侯友宜昨終於和鴻海集團創辦人郭台銘碰面，讓藍營重拾信心。國民黨主席朱立倫今表示，共同目標就是下架民進黨，最近民進黨綠色特權橫行，可為所欲為、可毫無忌憚，就是他們製造藍營內訌，他呼籲藍營支持者要反過來，大家槍口一致對外， 讓民進黨不要再這麼閒、這麼開心， 716活動民間人士跟國民黨都會站出來，一起抗議造成下一代兵兇戰危的民進黨。

郭侯順利會面，朱立倫說，感謝很多地方好朋友、議長、前輩努力安排，讓他們昨天能夠一起聚餐、一起互動就是好事，未來還會有很多朋友努力推動，讓大家能夠團結、合作，一起面對不公不義、製造兵兇戰危的民進黨。

對何時親自見郭台銘，朱立倫說「那是當然」，郭董是藍營重要資產，團結在一起，共同目標是下架民進黨。前立法院長王金平說「精誠所至，金石為開」，朱立倫則認為，團結努力是大家一起來，侯作為候選人當然要盡最大努力，黨中央也要。

朱立倫不斷絕對不換侯，如何讓人信服，朱立倫表示，他聽說最近賴清德主席很閒，民進黨朋友很開心在慶祝，現在民進黨網軍只做一件事就是「煽風點火、見縫插針」這就是現況。

朱立倫強調，國民黨有很多辛苦支持者，除今軍公教警消，接下來還有5到6場重要造勢大會，支持者會全力努力團結，當然有部分同志焦慮，我們要焦慮化為力量， 共同目標就是下架民進黨 。

對於媒體提問郭昨日台上只說侯是新北市長，是否代表不承認侯是國民黨總統參選人，朱立倫也回問「你在見縫插針嗎？你要見縫插針嗎？」