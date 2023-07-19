國民黨23日全代會預計通過總統參選人侯友宜提名案，為拉抬聲勢，侯選定中台灣出發，19日舉辦首場造勢「台中盧好、台灣越侯」，台中市長盧秀燕力挺侯友宜，她說，5年前她選市長時，大家都不看好，甚至選前封關前一天民調還說她輸20萬票，結果是選民讓她贏了，強調「堅持、勇敢，就一定能反敗為勝」。

盧秀燕表示，台中市今年拿到五星城市，這樣的成果是靠市民、靠市府團隊自己拚來的，中央的關係相當少；過去中央施政重南北、輕中部，北部捷運很多條、南部也是，台中市到現在只有一條，市府不斷拜託、計畫案送來送去，要一條捷運藍線還是那麼難，但侯友宜答應，若明年當選，一定給台中捷運藍線。

盧秀燕接著批中央能源政策錯誤，讓中部人長期用肺發電，過去台中火力發電廠一年要燒1500萬公噸煤，經過市府強力要求，現在一年少燒300萬噸；空氣有改革，但還沒完全成功；侯友宜曾與台中並肩作戰，了解中部人的痛苦，他若當選總統，一定會採取好的發電能源政策，不會犧牲中部人的健康。

「民調不靠普，選舉靠的是大家努力。」盧秀燕強調，她5年前要選台中市長，所有做出來的民調都輸，到選舉封關前一天，電視民調還說她輸20萬票，但最後盧秀燕贏了，因為選舉是靠大家，勝利是自己創造、打拼來的；這段時間侯市長受到很多打擊、抹黑，大家意見一大堆，甚至有人洩氣、惶恐，還有人說我們不會贏，這是自亂陣腳、漲別人威風。

盧秀燕說，大家教小孩要努力堅持、不放棄，人生奮鬥就是要勇敢、要堅持，就能反敗為勝，「別人唱衰我們沒關係、民調怎麼做沒關係」，只要全力以赴、認真拉票，就會創造盧秀燕的奇蹟。