迪士尼6月中宣布旗下頻道將在今年底退出台灣市場，影響的有國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台等等，不少節目都準備收攤，其中胡瓜主持的《歡樂智多星》2011年起播到現在，陪伴觀眾逾12年，主持人瑪莉亞也忍不住發長文吐心聲。

「瑪莉亞」葉欣眉在社群平台發長文，表示撤台消息一出許多親友都問她有什麼打算，她回應順其自然，回憶她第一次被找出《歡樂智多星》是2011年3月15日，工作人員說會讓她打扮漂亮上節目，結果現場卻拿出一套女僕裝和雨鞋，當時胡瓜問她是誰，工作人員隨口答「瑪莉亞。」，從此她就以瑪莉亞的藝名在節目中亮相，葉欣眉坦言：「這些年來，智多星的團隊努力做出好節目，工作人員一個比一個還活潑，上台前都會演一遍給我看，每個人都有自己的風格，帶觀眾帶氣氛、找估價物，說服每個業者拿著自己的寶物或菜餚前來」。

她提到節目有很多有趣的橋段，有功夫、魔術等等，同時她也見證了電視產業的轉變，音樂版權受限、圖片版權受限等等，並坦言大學畢業後因為付不起房租搬回彰化住，當時每個禮拜坐客運上台北錄影，「只有在錄智多星的時候，我才感覺自己活著。有幾次明明休棚，我還是慣性地走到電視台門口，才發現今天沒有錄影。」葉欣眉表示這12年多她從關主做到主持人，節目也獲得金鐘獎肯定，她感性說：「任憑物換星移，智多星一直照看著彼此，是我永遠的家，守在智多星，約好要在這裡相見。我很幸運，曾經擁有你們。」

近日錄最後一集的時候，胡瓜表達對她感到抱歉，因為沒讓她得到主持人獎，「我抬頭看見大家，再也無法壓抑情緒，眼淚也跟著潰堤，我知道今天是說再見的一天，不管我有沒有準備好，不管再怎麼捨不得，我想說的只有謝謝，不斷不斷的感謝......」。