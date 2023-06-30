綜藝天王胡瓜主持的民視選秀節目《全能歌手》今（30日）舉辦開錄記者會，他笑說這次主持人只有他一位，因為一個人比較容易得金鐘獎，而且今天24位選手馬上就要刷掉12位，要拍照就趁現在，搞笑風格讓全場笑呵呵。

胡瓜這次一個人主持節目，坦言多少有點壓力。（民視提供）

胡瓜說《台灣那麼旺》最後一集時提到會很快跟大家見面，當時的選手從小唱到長大，聲音要修復、變聲，真的是忍痛做了決定先暫停，經過一年籌備，民視真的做到了，終於在協調好一切事宜，帶著全新佈景、LED牆以及樂隊老師來到攝影棚。

評審老師薛忠銘更說這是一個難能可貴的的舞台，能留在這舞台都是嚴格挑選，最後能留下來都是全方位的全能歌手。周蕙說節目把舞台難度更提升，她專職唱歌很少有舞蹈或其他特別演出，總覺得自己缺乏一些什麼，看到年輕一輩能早一點開始「職業」訓練，覺得這是好事。

阿沁也提到「這是一個讓我們下一代華語歌手快速提升的地方」，胡瓜更是贊同要培養歌壇新人，不要青黃不接。梁一貞從選秀比賽出來，她表示很懂參賽者的心情，要大家把爆發力拿出來。周定緯心情緊張又興奮，從海選看到來甄選的人就很激動，想到當年渴望掌聲的心情，要參賽者有靈魂的表現才能得到他青睞。《全能歌手》7月22日起每周六晚間8點在民視播出。