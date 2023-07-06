民進黨立法院黨團以多項反問來為賴清德的「和平四大支柱」辯解，國民黨發言人林家興表示，民進黨無知的提問，凸顯民進黨與賴清德在兩岸政策上的空虛與空洞。賴清德的4大支柱不但難以維持現狀與和平，更包藏對抗思維，建構在製造兩岸緊張、區域衝突的基礎上，民眾當然不會支持，難道民進黨要將台灣的未來搭建在「內在空心」的4根柱子上嗎？

民進黨團問是否支持強化國防、鞏固經濟安全、強健民主夥伴關係、維持兩岸現狀？林家興明確提出四個反問，表明不會支持「毫無國家整體防衛戰略規劃」的務虛國防；不會認同「任由物價飛漲、民生短缺卻無力解決」的鞏固經濟安全；不會贊成「送晶圓、送金錢做凱子外交」的強健民主夥伴關係；更不會接受「惡言挑釁、阻礙交流、製造對抗」的維持兩岸現狀！

林家興反問民進黨，賴清德不好好向國內民眾說明自己是否放棄台獨，卻投書外媒倡議和平4大支柱，是不敢直接面對台灣人民的檢驗？還是和平四大支柱只是蒙蔽外國友人的宣傳，是禁不起國人一戳就破的假象？賴清德文中聲稱「會努力不懈地捍衛兩岸現狀」，但又說「解放軍的戰機與軍艦依然持續穿越台灣周邊海域」。

林家興質疑，試問賴清德要捍衛的是當前解放軍恫嚇威脅之下「兵凶戰危」的現狀？賴清德說要執行保衛「和平」的四個支柱，但又要捍衛「兩岸對峙」的現狀，不覺得自我矛盾嗎？

林家興強調，賴清德的4大支柱禁不起檢視，表面上捍衛和平，卻包藏製造衝突、推動台獨加深對立的脈絡，毫無維繫和平，甚至恢復和平的具體做法；該文中，賴清德說「不排除在基於互利、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話」，就如同之前說「最想跟習近平吃飯」一樣，只是空洞不實的選舉語言。

林家興認為，當國民黨實際協助兩岸交流對話、幫台灣農民賣農產品到大陸，賴清德仍提不出「與對岸展開對話」的具體做法與時程，根本是騙選票的惡質承諾，相信一旦讓賴清德當選，選後恐會「校正回歸」，回到「台獨金孫」及「務實台獨工作者」的角色，兩岸要維繫和平勢必難以實現。