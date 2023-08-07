日本音樂天后濱崎步出道多年，憑著讓年輕女性追捧的時尚造型及無數的熱門歌曲，被視為平成時代的歌姬代表之一，人氣不俗。近期，喜迎出道25週年的她，在日本各地舉辦巡迴演唱會，而她也在社群上曬出多張花絮美照，逆齡模樣讓粉絲吃驚。

濱崎步今年迎來出道25週年，並自7月開始於日本的千葉、埼玉、青森、岩手、新潟等地展開巡迴演唱會，以便讓各地的歌迷們都能欣賞到女神的風采。而現場也吸引許多粉絲朝聖，更在社群上引發討論，讓不少網友見其美艷的模樣被迷了心神，顯見其人氣的不俗。

此外，濱崎步在工作之餘，也多次在社群上曬出工作花絮及各式生活點滴，和粉絲們分享她的時尚造型，而她近日在IG上曬出多張自己以「雙馬尾」造型出現在鏡頭前的模樣，只見畫面中，她畫著絕美眼妝，髮上以雙色髮夾微微點綴，更看似裝可愛的嘟起嘴巴，模樣十分逆齡，展現出有如少女般的清純甜美，讓人一點也看不出她已經44歲了。

事實上，濱崎步日前在直播中宣傳演唱會消息時，遭酸民稱「臉和聲音都變了，外型和演唱實力和當年有很大落差。」而她也相當高EQ的回應：「我都44歲了」，並坦言21歲的她和現在的自己，不論是臉蛋抑或是聲音都一定會有變化，「我都唱20多年，完全沒變才奇怪。」