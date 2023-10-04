女星曾黎曾與中央戲劇學院同學章子怡、梅婷、秦海璐、袁泉、胡靜、張彤、李馨雨被稱為戲劇圈「八大金釵」，美艷外表和古典氣質一出現就能成為全場焦點，多年過去她沒有結婚生子，依舊在演藝圈努力工作，近日曾黎飛到巴黎參加時裝週並在當地拍攝一系列美照，她自曝襯衫底下穿的是泳衣，讓不少網友期待她會放出泳裝照。

曾黎日前在微博發文：「沐浴在巴黎的陽光下，其實…襯衫裡穿的是泳衣」，同時曬出多張照片，只見她穿著白襯衫和黑長褲，搭配烏黑長髮，散發幹練氣質，而曾黎的襯衫扣子幾乎開到腰部，好在裡面有白色衣物才沒有走光，貼文獲得1.2萬網友按讚，許多粉絲忍不住在留言區問：「什麼時候發泳衣照片」、「怎麼回事，穿泳衣游泳去嘛」、「尊嘟假嘟（真的假的），讓我看看」、「我也想看」、「今晚睡不著了」、「陽光這麼好 妳熱不熱啊」、「泳衣 ？！！真的嗎？我不信，除非給我看看」、「可以給泳衣也安排一個13宮格嗎」、「穿都穿了不給看看嘛」、「脫掉襯衣，看看實力」。

曾黎在法國拍下許多美照。（圖／微博）

曾黎早年在《聊齋志異之畫皮》飾演梅三娘，與台灣女演員潘儀君聯手演出，在劇中曾黎詮釋被負心漢拋棄的美艷女鬼，一顰一笑風情萬種，被封為「最美女鬼」，之後她出演多部作品，不過都反應平平，在事業上沒有太大起色；去年她參加綜藝《乘風破浪的姐姐2》擔任踢館嘉賓，罕見自曝私事：「我知道很多人都以為我已經結婚了，但其實，並沒有！我至今未婚。因為我認為愛與被愛，不是用結婚與否來衡量」，觀點被許多粉絲讚同。