1名來台合法打工的越南籍移工在今年2月深夜，見到家人均已就寢，獨自和讀國中的表妹一起看電視，突然色慾薰心，躺在表妹大腿上襲胸強吻，遭到拒絕後又將表妹拉進房間指侵並硬上得逞。但法院認為，該名移工向警方自首，且犯後態度良好，並以10萬元和表妹和解，女方也當庭求情希望獲得緩刑，因此妨害性自主罪判1年10月，緩刑4年，無須驅逐出境。

根據判決書，該名越南移工於112年2月28日2時30分許，與就讀國中表妹一同在客廳看電視，移工見家中其他人均已就寢，先將頭部躺在表妹大腿上，以左手撫摸下體，之後又坐起來強吻。

但是表妹當場抗拒，移工竟然將表妹拉到她房間內，強制脫下女方衣褲，接著性侵得逞。

表妹事後告訴父母，並陪同前往警局提告。法官審理後，認定移工明知表妹正值需人保護及照顧之年紀，竟罔顧人倫進行性侵，但斟酌移工犯後坦承犯行，態度良好，又與表妹達成和解賠償，表妹也表示已原諒被告，希望法官能判緩刑。

法官也認為，移工因就業於我國合法居留，衡酌被告至我國合法工作多年，因一時失慮犯罪，犯後深具悔意，認尚無危害社會安全之虞，並無不適合在我國繼續居留之情形，沒有必要執行完畢或赦免後驅逐出境之必要。