新竹市水田人行天橋位於北區經國路二段及水田街口，天橋使用年份逾40載，長期佔據路側，造成過馬路行人與駕駛視線死角，使用率相當低，市府表示，日前啟動天橋拆除作業，歷經3日於10日凌晨完成拆除，改善市容景觀與路口交通，提升行人步行安全，找回美麗天際線。

水田人行天橋位於北區經國路二段及水田街口，天橋使用年份逾40載，使用率相當低，先前市府曾依「新竹市政府人行天橋暨人行地下道存廢評估標準作業流程」規定，邀集相關單位、人員召開會議討論，試辦封閉30天期間彙整用路人意見後決議拆除。

市府工務處表示，該座天橋鄰近北門國小 ，在天橋拆除完成後也指示相關單位加強重新規畫行人停等區，以及行人動線的整體改善，藉此提升行人步行安全，提供市民人本友善空間及無障礙通行環境。

針對天橋拆除後的路口環境，市府工務處指出，後續將進行「行穿線改善工程」，水田街口三角槽化花台處將重新規畫成行人停等區，中央分隔島將改為Z字形行人道，並於郵局前方設置無障礙斜坡道銜接騎樓，加強停等區與中央分隔島行人庇護功能，預計今年底完成。

工務處也說明，水田人行天橋歷經3天夜間施工，在晚上9點道隔天凌晨6點拆除，施工團隊皆從深夜工作至凌晨，感謝用路人及附近住戶在施工管制期間的體諒與配合，讓施工單位能順利完成天橋拆除任務。