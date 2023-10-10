香港信報報導，人行10日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日展開人民幣（下同）670億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。該操作規模較上日增加，不過公開市場單日仍然淨回籠3.110億元。
因中秋和「十一」長假，大陸金融市場9月29日至10月6日休市8天，10月7月和8日為周末換休工作日，兩日淨回籠6,050億元。
路透統計，9日當周共有1.62兆元逆回購到期，其中10日到期3,780億元。
人民幣兌美元中間價10日報7.1781元，升值8個基本點。上一交易日中間價7.1789元，上一交易日官方收盤價7.2922元，上日夜盤收報7.2935元。
香港信報報導，人行10日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日展開人民幣（下同）670億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。該操作規模較上日增加，不過公開市場單日仍然淨回籠3.110億元。
因中秋和「十一」長假，大陸金融市場9月29日至10月6日休市8天，10月7月和8日為周末換休工作日，兩日淨回籠6,050億元。
路透統計，9日當周共有1.62兆元逆回購到期，其中10日到期3,780億元。
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