香港信報報導，人行10日表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，10日展開人民幣（下同）670億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。該操作規模較上日增加，不過公開市場單日仍然淨回籠3.110億元。

因中秋和「十一」長假，大陸金融市場9月29日至10月6日休市8天，10月7月和8日為周末換休工作日，兩日淨回籠6,050億元。

路透統計，9日當周共有1.62兆元逆回購到期，其中10日到期3,780億元。