香港信報報導，大陸人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日展開人民幣（下同）1,020億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。該操作規模較10日進一步增加，據此計算，公開市場單日繼續淨回籠3,150億元，本周3個交易日累計淨回籠規模達到9,250億元。
因中秋和十一假期，大陸金融市場9月29日至10月6日休市8天，10月7月和8日為周末換休工作日，兩日淨回籠6,050億元。
路透統計，本周共有1.62兆元逆回購到期，其中11日到期4,170億元。
人民幣兌美元中間價11日報7.1779，較10日報7.1781，升2個基點。
香港信報報導，大陸人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日展開人民幣（下同）1,020億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。該操作規模較10日進一步增加，據此計算，公開市場單日繼續淨回籠3,150億元，本周3個交易日累計淨回籠規模達到9,250億元。
因中秋和十一假期，大陸金融市場9月29日至10月6日休市8天，10月7月和8日為周末換休工作日，兩日淨回籠6,050億元。
路透統計，本周共有1.62兆元逆回購到期，其中11日到期4,170億元。
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