利機9月單月合併營收8093萬，年增加7%、月減少7%；累計前9月營收為7.3億元，年減少11%；利機第三季營收2.59億元，年增加11%，相較第二季持平。

利機指出，9月單月營收下滑，主要受市況影響，不敵面板需求放緩並持續減產，驅動IC相關出貨量不如預期。不過，9月屬佣金交易模式營收佔比月增2%且整體毛利率亦同步拉高，實質獲利表現不受影響。

利機表示，今年以來逐季成長的主要產品有封測相關及BT載板相關，分別季增4%及6%，依目前市況觀察，若產業狀況不變下，第四季有望成長，保持連續三個季度正成長。

有鑑於時序已進入今年最後一季，下半年表現優於上半年更為明確，利機今年各主力產品營收佔比為封測相關40~45%、驅動IC相關35~40%、半導體載板12~15%，並積極展開全面獲利提升計劃，提高自有產品比重及多產品群供應的拓展策略，預期將成為利機未來成長動能。