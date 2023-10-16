美國及大陸等智慧型手機品牌廠新機拉貨啟動，且車載訂單增溫，晶技自結9月合併營收為11.12億元，年減3.1%，營業淨利2億元，年減5.7%，稅前盈餘為2.83億元，年減35.9%，單月每股稅前盈餘為0.91元；累計前9月合併營收為78.14億元，年減23.1%，營業淨利為12.32億元，年減43%，稅前盈餘為15.8億元，年減45.4%，每股稅前盈餘為5.1元。

晶技表示，目前看起來，第4季營收可望與第3季相近，上下半年營收比預估為44:56。

AI應用普及，帶動高階產品石英晶體與晶振需求，晶技在2到3年前就開始參與AI相關產品研發設計，包括Nvidia等GPU及半導體廠，晶技都是他們的供應商之一，去年AI相關佔晶技營收比重約9%，預估今年可望攀升至12%。

在車用電子方面，目前晶技在車用石英晶體市佔率為10%，晶技目標是2025年市佔能倍增至20%。