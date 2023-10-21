寶陞成立於105年10月，主要業務為建材買賣進口及批發業務，董事長兼總經理黃楷倫，目前股本為2.48億元，112年上半年稅後盈餘為6998萬元，每股盈餘為2.82元，累計前9月合併營收為16.69億元，年減5.55%。
欣新網成立於102年9月，主要業務為電子商務商品銷售與數位行銷服務，董事長為陳德仁，總經理為黃懷恩，目前股本為2.2億元，112年上半年稅後盈餘為6496萬元，每股盈餘為2.95元，累計前9月合併營收為30.21億元，年增10.67%。
櫃檯買賣中心第10屆第29次董事、監察人聯席會議通過寶陞國際(2948)與欣新網(2949)股票上櫃申請案。
寶陞成立於105年10月，主要業務為建材買賣進口及批發業務，董事長兼總經理黃楷倫，目前股本為2.48億元，112年上半年稅後盈餘為6998萬元，每股盈餘為2.82元，累計前9月合併營收為16.69億元，年減5.55%。
欣新網成立於102年9月，主要業務為電子商務商品銷售與數位行銷服務，董事長為陳德仁，總經理為黃懷恩，目前股本為2.2億元，112年上半年稅後盈餘為6496萬元，每股盈餘為2.95元，累計前9月合併營收為30.21億元，年增10.67%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。