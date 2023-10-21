寶陞成立於105年10月，主要業務為建材買賣進口及批發業務，董事長兼總經理黃楷倫，目前股本為2.48億元，112年上半年稅後盈餘為6998萬元，每股盈餘為2.82元，累計前9月合併營收為16.69億元，年減5.55%。

欣新網成立於102年9月，主要業務為電子商務商品銷售與數位行銷服務，董事長為陳德仁，總經理為黃懷恩，目前股本為2.2億元，112年上半年稅後盈餘為6496萬元，每股盈餘為2.95元，累計前9月合併營收為30.21億元，年增10.67%。

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