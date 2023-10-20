一如預期，經濟部今公布9月外銷訂單，金額510億美元，年減幅15.6％，創下自2022年9月以來的連13黑。其中大陸下單再減1.6％，連18黑紀錄更創歷史最長衰退。雖然訂單表現10月預估也不看好，但經濟部丟出三大有利因子，要拚11月轉正，只是以巴衝突成為最大干擾變數。

9月外銷再減1成5，主因仍是全球通膨及升息壓力、終端市場需求疲軟，加上供應鏈持續調整庫存。

就七大貨品別觀察，僅光學器材因電視面板價格高於去年同月，年增7.3％，其他都是「黑嬤嬤」。資通信、電子產品由於終端電子產品需求不振，供應鏈去化庫存，仍是雙位數減幅。

傳統產業部分，.機械、基本金屬、塑橡膠製品及化學品四類，也分別年減19.1％、14.1％、12.8％及10.1％。

五大接單地區，只有東協正成長超過37％，歐洲衰退46.5％，則是創下歷史最慘數字，其他如美國減16.1％、大陸減1.6％，尤其後者是連續18個月負成長，更創最長連黑紀錄。

統計處預估10月訂單還要年減4.3％至％7.9％，拉出連14黑，可是經濟部統計處長黃于玲指看到三大有利因子，11、12月份仍有機會轉正成長。分別是AI商機非常熱絡、第四季庫存去化成效更好、去年同期基期較低，

不過她也坦言，以巴戰爭會是變數，雖然以色列出口金額只佔我總體0.2％，影響不大。但大家關注的無疑是，這場衝突範圍是否擴大到產油國，以及戰爭時間長短，這些外溢效果是否引發全球經濟風險，是值得我們持續觀察的。