聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天表示，數以千計的加薩居民闖入該機構的倉庫和配送中心，搶奪麵粉與「基本生存用品」。

路透社報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署在聲明中說：「經歷3週的戰爭以及對加薩的緊密包圍後，有社會秩序開始瓦解的跡象，令人擔心。」

該機構把人道車隊從埃及運入加薩的物資儲放在迪爾巴拉（Deir al-Balah）的倉庫，這座倉庫也被人闖入。

統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動致命攻擊，以色列砲轟人口稠密的加薩作為報復，從當時起，對加薩的援助物資便遭到阻擋。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署說：「市場上的日用品快要耗盡，從埃及用卡車運入加薩走廊的人道援助品不足。」

該機構之前就說，空襲造成50名自家成員喪生，並使物資運送受限，幫助加薩民眾的能力已被空襲消耗殆盡。