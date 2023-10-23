根據卡達媒體「半島電視台」23日報導，22日晚至23日被認為是本輪以巴衝突以來，迦薩最血腥的夜晚，以色列在過去24小時內不間斷的空襲，導致迦薩地區400多人死亡。

報告稱，迦薩走廊不同區域成為以軍的目標，以色列至少對當地居民區發動25次空襲，該地區居住著超過200萬人口，許多對住宅區的襲擊是在沒有警告的情況下進行的。

其中最密集的襲擊，發生在加巴里雅（Jabaliya）難民營，這是一個人口稠密的地區，被認為是迦薩地帶最擁擠的地區之一，居住著超過12萬巴勒斯坦人，民宅在襲擊中被夷為平地 此外，迦薩2間醫院23日凌晨遭到以色列空軍的砲擊，院方正努力救治傷者。

與此同時，英美等國發表聯合聲明，呼籲以色列遵守國際法。 22日晚間，加拿大、法國、德國、義大利、英國和美國發表聯合聲明，呼籲以色列遵守國際人道法並保護平民，6國表示，希望看到中東「政治解決和持久和平」，並將利用包括與「該地區主要夥伴」在內的外交努力來防止衝突蔓延。