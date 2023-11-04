聯合國COP 28將在今年11月30日展開，倡儀氣候變遷的國際組織350.org在世界各地舉辦遊行，350 Taiwan今天舉行遊行，並呼籲在總統大選即將到來的現在，各參選人應提出更積極的氣候政策。

一頭蝸牛身上披著「淨零候選人」坐落在台北101前面，象徵面對2050淨零碳排的路上，各政黨參選人氣候政策及能源政策仍落後世界。

350 Taiwan遊行負責人鄭宜昀表示，在COP28及石油化學工業公布季報之前，350.org發起全球power up遊行活動，且適逢台灣明年即將總統大選，盼透過此活動串連更多人，讓各界瞭解各候選人氣候政策、能源轉型目標。

「期待各參選人提出2030年再生能源、減碳都達40％目標」，綠色和平氣候能源專案主任秦書淮說，但除了目標外，還要提出如何達成的路徑，包括多元綠能發展策略等，且現行參選人仍鮮少著墨綠領人才培育、循環經濟及以自然為本解方的藍碳（海洋碳匯）、綠碳（森林碳匯）。

「再生能源持續供不應求」，台灣再生能源推動聯盟副理事長張雅惇說，建議政府應透過示範公民電廠、提供給需要的中小企業，帶動低碳社區經濟，也能帶動工作機會。