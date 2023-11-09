日本前首相安倍晉三去年輔選期間遭遇「孤狼式」刺殺身亡，現任日相岸田文雄過去輔選時也遭擲爆裂物，今年我國安局面對此類威脅，特別嚴加防止，除添購新型武器，今天國安局舉行「第16任總統副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮 」，也演練相關狀況發生時的應對方法，並對外公開。

國安局7月起啟動「安維8號」相關作業，並進行兵推，而為強化參選人維安，特勤中心新購美軍特種部隊現役BARRETT MRAD狙擊槍及NVLS熱顯像，強化夜間防護能力，同時搭配法國ACOEM公司生產的新型槍響偵測器，可偵測50公尺短距離內的槍響，提供畫面給控制台，定位敵方目標，以迅速反制。

今特勤中心也特別演練，候選人造勢時若遭陌生的不法份子攻擊的應對方式，模擬狀況包含候選人在競選活動中，遭人持木棍、刀械，甚至是近距離槍擊，特勤隨扈指揮官在緊急情況下，立刻出手反制，隨扈先行展開防彈公事包防範候選人臉部遭受玻璃碎片攻擊，並立刻縮小隨扈圈，再由特勤人員上前制伏，從事發到制服不到10秒，展現訓練成果，也顯示加強維安的成效。