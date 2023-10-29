台灣鐵道發展成熟，高鐵、台鐵或是捷運是民眾日常所需的交通工具，為能使技術型高中課程與產業界更緊密連結，教育部國教署委託新北市立新北高工成立「機械群科中心」，持續辦理各項教師增能研習與研發教材教案。

教育部表示，「機械群科中心」曾與國立高雄科大鐵道技術中心及台灣高鐵公司合作進行學術及企業參訪，除了增進技專校院與技高學校間互動與夥伴關係，更能建立與產業界合作，強化教學資源。

教育部說，高科大擁有「前瞻鐵道機電技術人才培訓基地」專業技術，該培訓基地的鐵道建設是為因應臺鐵、捷運、高鐵及輕軌等交通建設技術的升級而成立。

機械群科教師透過參觀鐵道技術中心各部門的技術設備，其中針對高鐵列車的無線廣播系統零件組裝測試及軌道列車的環境耐候測試等設備儀器皆提供完整介紹，過程中不斷有教師提出問題，而鐵道技術中心人員也能針對問題做詳細解說，讓參與的教師收穫滿滿。

另機械群科中心也前往台灣高鐵公司燕巢廠區參觀高鐵列車軌道轉轍器系統，以及了解機電系統的配置，廠區內設置有相當完整的人員訓練設備，包含：鐵道模擬系統、轉轍器教育訓練系統、號誌機教育訓練系統、繼電聯鎖訓練系統、及列車路徑設定模擬教學控制台等。

教育部表示，透過機械群科中心安排多元的業界參訪，機械群科教師們回校後可向技職端學生分享參訪經驗，啟發學生對於台灣高鐵或是臺鐵、捷運等軌道列車產生興趣，未來也可透過產學攜手合作模式共同打造技職專業能力，提升技職教育教師的教學品質。