以往搭乘台北捷運的旅客，若遇無法進出站問題，必須尋求車站服務人員協助。即日起票卡查詢機全新改版，在新店區公所站、七張站、中正紀念堂站優先試辦「調整票卡」功能，旅客可依照螢幕上的步驟操作，體驗更便利的票卡服務，省去在詢問處排隊的時間。

台北捷運公司表示，即日起於新店區公所站2號出口、七張站2號出口及中正紀念堂站1號出口，設置升級版「票卡查詢機」，旅客如遇票卡無法進出站，可透過「票卡小幫手」升級版票卡查詢機操作，無須等待車站服務人員，即可親自動手操作。

北捷說明，操作方式簡單，如進出站時遇到票卡有問題，可將票卡放置機台感應區，螢幕會出現票卡交易紀錄，若顯示票卡無法進出站，則可點選下方「調整票卡」按鍵，再依據路網圖選擇進出站車站，螢幕將顯示應扣款金額，確認金額正確再次點選「調整票卡」，卡片即扣款完成。若為單程票無法進出，則需請洽站務人員協助處理。

此外，票卡查詢機也有遺失物協尋的功能，有關捷運扣款（含定期票）、回饋金、機具加值、公車轉乘捷運優惠或退卡退費等相關疑義，旅客也可至票卡查詢機依提示操作輸入申請查驗處理，節省在詢問處前排隊等候的時間。