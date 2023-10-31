立委高嘉瑜前年遭前男友林秉樞施暴、強拍裸照，被依傷害罪判有期徒刑8個月，另有妨害秘密、恐嚇等罪合併判有期徒刑2年2個月，執行檢察官審核後，否准易科罰金聲請，亦不准易服社會勞動，本月已入監執行．林秉樞認為檢察官執行指揮違法不當，聲請異議，新北地院裁定駁回。

新北地院指出，林秉樞因感情糾紛，對徐姓前女友施暴，遭判處拘役40天，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且應接受檢察官指定6小時法治教育。緩刑期間，林秉樞再對高嘉瑜施暴，且持續2月有餘，並非僅偶發一次，知法犯法、屢屢再犯，藐視法紀心態實屬惡劣。

林未因給予緩刑而有所收斂，更未坦承全部犯行，犯後態度不佳，耗費司法資源，若准予易科罰金，無法徹底悔悟，將更加有恃無恐，認為只要可易科罰金代替入監服刑，即可因細故動怒或施暴、強制、恐嚇他人甚而散布性影像，無法達到矯正效果。

即使林秉樞自稱患有糖尿病酮酸中毒等疾患，且須照顧患病父親；而得易科罰金之罪應執行有期徒刑達2年2月，刑期非短，涉犯12罪，罪質不盡相同，又均為故意犯罪，顯見惡性程度非低、守法意識低落。檢察官審酌，若不入監執行，難收矯正之效，決定不予准許易科罰金。

新北地院表示，此屬法律授權檢察官所行使裁量權限，且經裁量行使，並無逾越法律授權或專斷權力，也無瑕疵，駁回林秉樞聲請異議。