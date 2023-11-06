動物醫院眼科獸醫師張佑安幫「咖哩」完成囊內水晶體移除手術。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前於土城區內成功救援1隻雙眼視障老犬，初步檢查全身並無外傷，但牠右眼很明顯的完全變白，經過動保處轉介動物醫院眼科獸醫師進一步的檢查，牠是眼睛白內障的後期，併發水晶體脫位。動保處表示，白內障是毛寶貝常見的眼睛疾病，當飼主留意到毛寶貝有白內障徵兆時，應盡早帶至動物醫院檢查，早期發現、預防及治療。

動保處表示，名叫「咖哩」的老犬年齡約8歲，是1隻混種母犬，經過民眾通報救援後，動保處派員至土城區大水溝內順利救援後送至中和動物之家照顧。經過獸醫師黃繼霆檢查，確認全身並無外傷，但兩眼皆有白內障症狀，然而右眼因為眼內發炎，懸韌帶斷裂造成水晶體往前脫位，為眼科急症須盡快手術移除水晶體。

由於眼科屬專門技術，之後經轉介動物醫院執業眼科獸醫師張佑安協助醫療下，幫「咖哩」完成囊內水晶體移除手術，手術後1個月是關鍵的照顧期，需要每日給予多次眼藥水及口服藥確保手術後的復原。

動保處表示，白內障是動物眼睛中常見的疾病，通常伴隨著水晶體變得混濁或模糊。可以觀察到動物眼睛瞳孔變成灰白色、時常因看不清周圍物體導致跌倒或碰撞，白內障後期通常會出現一些嚴重的併發症，包括視網膜病變、眼內發炎、水晶體脫位以及青光眼。

治療方式包括藥物治療和手術治療，藥物治療給予眼藥水控制發炎減輕症狀，手術治療通常是最有效的方法，以手術方式移除混濁的水晶體，以人工水晶體替換，以恢復正常視力。

動保處說明，民眾若發現受困險境的犬、貓或是野生動物，請立即聯絡動保處24小時電話02-2959-6353或撥打1999，動保處接獲通報後會即刻通知轄區動物之家，派員前去處理以爭取救援時效性，協助動物早日脫離險境並接受必要醫療處置。