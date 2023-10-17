安晨妤臉上疑似出現吻痕。(開店一二三提供)

「前元祖少奶奶」安晨妤日前參與在二二八和平公園舉行的「傳愛烏克蘭 齊心護台灣」活動，她的臉上被注意到臉上有一個十分明顯的「吻痕」，被問到莫非有新戀情？安晨妤笑說： 「確實是被偷親了一口，只是這個細菌先生偷親的，天氣轉換，皮膚容易乾燥過敏，細菌感染讓臉上出現一個大吻痕，也算是美麗的誤會。」

她透露上個月生日時去日本去走了一趟，除了為自己慶生，也為自己的資產和小朋友學業布局，她在日本每天日行上萬步，也研究出投資日本房市的基礎心得，她說： 「日本的政府很保障房客，當房客租了你的房子後，房東無權拒絕續約，因此海外置產若要轉手還有增值稅等很多因素都要考量進去。」

從烏俄戰爭到以巴開戰，她有感「戰爭無情、和平無價」，她說： 「我們生活在這麼幸福的世界當中，二次世界大戰之後，大家都沒有辦法想像怎麼會有打仗的事情發生在我們的周圍，沒想到瞬息萬變間就打起來了，而且沒有停止的跡象，為了讓下一代不要生活在戰爭中，我們要站出來捍衛自己的和平。」

她認為每個人都應該有居安思危的意識，像她最近在幫企業學員上BCP (Business Continuity Planning) 「營運持續計畫」課程，保護公司營運免受災害和事故的傷害，課才剛上完就發生韓國釜山澡堂大爆炸，企業要永續經營就必須要有面對危機時的備案，同樣的觀念她也教育孩子。

安晨妤說，自己平時就會教導小孩一些基本的危機應對知識，像是遇到火災應該是往下逃生而不是往上逃生…等，這樣小朋友才不會碰到臨時狀況時只會呼喊到爸媽，有再多的手機也沒有用。