權值股有台積電(2330)開高持穩，盤中漲幅約1%，股價最高達552元，站上5日線。聯電(2303)開高走高，漲幅逾2%，站上所有均線，同屬聯電家族的矽統(2363)盤中勁揚6.5%，智原(3035)漲幅也達3.5%，聯家軍掀起集團作帳行情。聯發科(2454)走高，股價最高達854元。鴻海(2317)科技日即將在明日登場，傳輝(NVIDIA)執行長黃仁勳將出席，今日市場觀望，股價在平盤附近游走。股王信驊(5274)開高走低，早盤後由紅翻黑。

IC設計股續熱，威盛(2388)、驊訊(6237)攻上漲停；矽智財概念股M31(6643)、晶心科(6533)、力旺(3529)齊揚。高速傳輸威鋒電子(6756)稍早漲逾6%，祥碩(5269)漲幅逾3%，譜瑞-KY(4966)亦走揚1.5%~2%；AI概念創意(3443)盤中漲幅明顯收斂。

黃仁勳再度訪台，惟AI族群今日卻上演變臉行情，緯創(3231)震盪翻黑，廣達(2382)、技嘉(2376)翻黑後又回到盤上。

分析師表示，雖然上周Fed官員連袂放鴿，一度讓市場對於11、12月升息預期降低。但市場擔憂以巴衝突擴大，油價急漲通膨再起，恐慌情緒增溫。不過在歐美進入消費性旺季，中國製造業走出谷底，財報旺季來臨，加上台股選舉行情啟動，中多行情延續。台股今日5日線得而復失，並挑戰季線是否可以持續站穩，惟現階段下檔半年線支撐強勁，本周台股有台積電法說及鴻海科技日加持，指數當以半年線為底，伺機攻堅。操作上採低接策略，選股不選市，可布局獲利貢獻度高的IC設計、網通及光通訊、記憶體等族群。