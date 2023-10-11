恆生科技股指數暫漲近2%，成分股幾乎全漲，目前僅快手跌0.47%，東方甄選跌0.67%。舜宇光學大漲近7%，漲幅最大。
小鵬汽車漲2.3%，儘管媒體報導其副總裁李豐遭停職調查。小鵬表示，這是一項正常的反腐倡廉行為，涉及面小，並不影響公司的商務與生產業務。
生技股大漲4.9%，藥明生物漲逾6%，信達生物漲近8%。
大陸地產股漲跌互見，潤地漲1.2%，碧桂園跌近3%，股價創下半個月來新低。
建滔暫跌0.6%，受碧桂園欠款未還拖累，該公司可能需提列減值虧損。
雖然中東爆發軍事事衝突，但聯準會官員接連釋出鴿派訊息帶動美股收高，以及投資人看好北京當局將推出強力的振興經濟措施，隔夜反映中概股表現的金龍中國指數飆漲3.1%，創下逾1個月來最大漲幅，受此提振，周三香港恆生指數盤中上漲1.46%，報17923.19點，稍早前一度收復萬八大關。國企股(H股)漲1.4%，報6136.84點。
恆生科技股指數暫漲近2%，成分股幾乎全漲，目前僅快手跌0.47%，東方甄選跌0.67%。舜宇光學大漲近7%，漲幅最大。
小鵬汽車漲2.3%，儘管媒體報導其副總裁李豐遭停職調查。小鵬表示，這是一項正常的反腐倡廉行為，涉及面小，並不影響公司的商務與生產業務。
生技股大漲4.9%，藥明生物漲逾6%，信達生物漲近8%。
大陸地產股漲跌互見，潤地漲1.2%，碧桂園跌近3%，股價創下半個月來新低。
建滔暫跌0.6%，受碧桂園欠款未還拖累，該公司可能需提列減值虧損。
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