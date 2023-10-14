凡甲近幾年將產品重心轉向伺服器及電動車，主要產品為伺服器高功率/高速連接器及連接線、車用及NB連接器，其中伺服器連接器以高功率導電及高頻連接器為主，客戶涵蓋美國Google、亞馬遜、Dell、微軟、阿里巴巴及騰訊等；電動車則是BMS相關連接器，客戶包括大陸比亞迪、吉利汽車、上汽集團及長安汽車等大陸自主品牌車廠與Audi(奧迪)、福斯汽車等，目前伺服器及電動車等非NB產品佔凡甲營收比重約85%，NB已降至15%。

在各國積極建置的充電樁，凡甲亦有充電樁相關連接器。

受惠於非NB產品收割，凡甲第3季合併營收6.81億元，季增14.32%，為110年第4季以來單季新高，累計今年前9月合併營收為17.07億元，年減4.47%，由於第3季毛利率維持高檔，且新台幣兌美元貶值，法人預估，凡甲第3季獲利有望創下單季歷史新高，每股盈餘有機會挑戰4元。

第3季可望交出亮眼財報，吸引外資及投信目光，本週外資及投信分別買超凡甲838張及392張，成為推升凡甲股價創下逾18個月新高的大功臣。