周三南韓KOSPI指數收漲1.98%，報2,450.08點，創下1月9日來最大單日漲幅。

Daishin Securities分析師Lee Kyoung-min表示，近幾日來表現落後的KOSPI指數今天成為漲最多的亞洲股市，這都是因為其企業財報令人驚喜。

重磅股三星電子收漲2.71%，盤中一度上漲4.52%，該晶片大廠第三季獲利跌幅小於預期。其同業SK海力士收跌0.25%。

LG Energy Solution初估財報顯示上季獲利可能成長40%，股價應聲飆漲7.31%，創下2022年3月25日以來最大單日漲幅。

其他電池製造商三星SDI和SK Innovation亦分別上漲4.29%和4.77%。

此外，周三發布的數據顯示南韓10月1～10日出口成長9.2%，支持決策官員對於本月出口由跌轉升的預期。

外資連續第11個交易日站在賣方，今日賣超韓股1190億韓元。

韓元連漲第4天，終場上漲0.81%，報1,338.7兌一美元。