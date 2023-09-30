「台灣第一名模」林志玲與放浪兄弟成員AKIRA結婚4年，婚後育有一子，近年將重心都放在家庭上，鮮少在螢光幕前曝光，昨天(29日)正逢一年一度的中秋節，她應景曬出美照祝賀所有人，讓網友們看到直呼根本是現代版嫦娥。

林志玲昨(29日)發布一張美照，只見她身穿紅色禮服，臉上精緻妝容搭配紅色口紅，並露出一抹甜美微笑，看起來貴氣十足，臉上更不見歲月留下任何痕跡，她也應景祝賀所有人中秋節快樂，並寫下：「月來，月好！我們都會越來越好」，藉此傳遞正能量來勉勵所有人，不到一天時間就吸引上千粉絲按讚，足以見得她始終居高不下的人氣。

對此，網友紛紛湧入留言回應：「林志玲姊姊中秋佳節快樂」、「月來，月好！說的真好！中秋佳節平安快樂」、「看到美麗的姊姊，心情會更好哦」、「美麗的志玲，大家都會越來越好」、「頗有成熟的韻味」、「志玲姐姐是真善美的代表，更是我們的完美的女神」、「中秋佳節快樂，正面能量真的會『月來月好』喔」、「願你也能自帶光芒，和中秋的月亮不分上下」。

林志玲先前傳出遭家暴婚變，她事後曬出夫妻合照，並祝福老公42歲生日快樂，證實感情依舊甜蜜，直接打破子虛烏有的傳聞，對於先前被點名從政當副手，經紀人表示林志玲不了解政治，只希望世界和平，大家都健康快樂。