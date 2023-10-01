Film（左）和Jam1日舉行見面會，粉絲福利誠意給滿。（羅永銘攝）

泰國BL劇《斷袖之戀：深宅紳士》、《吸引力法則》帥氣CP檔Jam和Film首度來台，1日舉行粉絲見面會，這是他們首度來台，除了跟粉絲相見，兩人還有另一個任務，就是要來尋找限定版公仔，Film喜歡香港設計師設計的潮玩MOLLY公仔；Jam則喜歡日本動漫《七龍珠》跟《鋼彈》系列。

Jam表示自己剛入坑，正在收集《七龍珠》跟《鋼彈》的公仔，也喜歡親手拼模型，組裝的過程讓他很有成就感，曾經組1個模型就耗了他1個月！Jam笑說：「組模型的時候有時不想結束，喜歡組裝的過程；但又想趕快完成，解鎖成就感。」

另Jam和Film都很喜歡台劇《流星花園》，Film說自己從小就是戲迷，當年連播是早晚都會準時收看；Jam本身也是《流星花園》死忠粉絲，但以前不是住在城市，住郊區訊號不好，有時會斷訊，只能陸陸續續看片段。

兩人同時也是「吃貨」，他們這趟吃了台灣的招牌小吃滷肉飯，Jam形容台灣的滷肉飯跟泰國不同，覺得肥肉比較多，很香、很特別，且魯蛋跟泰國不一樣，泰國的滷菜通常是甜的，而台灣都是鹹滷，有很香的中藥味。Film則說台灣滷蛋有種泰國皮蛋的味道。

週日剛好也是中秋連假最後1天，因泰國沒有中秋節，他們倆也算體驗了一回不同文化節慶，像他們在演出前1天抵台，有在住宿飯店的附近逛逛，看到很多店家賣月餅、掛燈飾，有很多人在逛街，也發現天上月亮真的很圓。