宋偉恩在劇中使壞。（八大提供）

陳柏文（右）與姜典吻戲默契極佳。（八大提供）

徐愷、林毓桐主演的八大電視BL劇集《奇蹟》祭出多場親熱戲讓粉絲看得臉紅心跳，2人把第一次都獻給了對方，徐愷開玩笑形容：「過程很持久…最久拍了4個小時。」語畢則趕緊解釋說，其實是指大家的能量都很持久。另外，徐愷還爆料林毓桐的敏感帶在側腰，「只要摸到他的側腰，他反應都會很可愛。」

林毓桐說2人拍攝吻戲曾意外互撞：「因為嘴對嘴親的時候會碰到鼻子，正常情況我們會討論好各自要在哪一邊，但有時候開拍又可能錯亂，就會撞在一起。」兩人的感情既唯美又深情，「劇中我們有很多鏡頭都是親下去後就黏很久。」主角徐愷、林毓桐在劇中的感情線白熱化，卻遭到飾演反派的宋偉恩從中破壞，使得兩人深受重傷。

談及與宋偉恩對戲過程，徐愷表示：「因為偉恩給我的能量很強，也讓我在跟他對戲時演得很開心、興奮。」林毓桐也說宋偉恩的能量強大到也能將他一起帶入角色情緒中。另一組CP姜典、陳柏文則對宋偉恩感到抱歉，在劇情安排下，姜典和陳柏文在砂石場與宋偉恩展開激烈對決，過程中，陳柏文要迴旋踢宋偉恩的後腦勺，讓對方倒地。

但正式開拍時，陳柏文說：「我的腳一揮上去就看到偉恩滿臉都是土，害我緊張得趕緊向他道歉，但他則是很敬業的一喊卡就恢復活力，還反問我們OK嗎？非常照顧我們。」而姜典直和陳柏文也有吻戲，陳柏文逗趣表示，兩人吻戲默契極佳，「拍吻戲前假設我看到姜典頭歪右邊，我就會自動往左邊，期間我們也會用眼神自動換位。」

《奇蹟》於每週二晚間七點於八大劇樂部YouTube頻道上架。