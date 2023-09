鐘亨(右)、珉奎預告見面會上將帶來中文歌曲。(微樂客提供)

韓國男團DKZ小分隊「NINE to SIX」成員鐘亨、珉奎明(1日)晚將舉辦「NINE to SIX 'GOOD TO YOU' SHOWCASE TOUR in TAIPEI」與台灣粉絲見面,活動前一天接受台媒聯訪,他們除了齊用中文喊「中秋節快樂,明天見」外,鐘亨還說,來台前有看了《想見你》,加碼甜蜜告白粉絲「想見你、我喜歡你」。

珉奎8月中曾為音樂劇《三劍客》到台中演出,難忘美味的麻辣火鍋,鐘亨則自曝當時也有跟著來台旅行,大讚牛肉麵、蛋餅很好吃,透露最愛培根口味,「是我很喜歡的口感,一大早起來吃了蛋餅,就覺得會是非常幸福的一天」,更自豪說會用中英文夾雜點餐,「你好,Can I have a bubble tea?給我發票!」得知發票可以兌獎後,「這次來台,會盡力蒐集(發票)的」。

活動將於10月1日下午17點在台北花漾Hana展示空間登場,目前尚有零星票券可以購賣,2人也預告見面會上將帶來中文歌曲,「我們很認真地做了練習跟準備,希望可以跟大家幸福地度過中秋節」。