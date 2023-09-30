鐘亨（右）、珉奎預告見面會上將帶來中文歌曲。（微樂客提供）

韓國男團DKZ小分隊「NINE to SIX」成員鐘亨、珉奎明（1日）晚將舉辦「NINE to SIX 'GOOD TO YOU' SHOWCASE TOUR in TAIPEI」與台灣粉絲見面，活動前一天接受台媒聯訪，他們除了齊用中文喊「中秋節快樂，明天見」外，鐘亨還說，來台前有看了《想見你》，加碼甜蜜告白粉絲「想見你、我喜歡你」。

珉奎8月中曾為音樂劇《三劍客》到台中演出，難忘美味的麻辣火鍋，鐘亨則自曝當時也有跟著來台旅行，大讚牛肉麵、蛋餅很好吃，透露最愛培根口味，「是我很喜歡的口感，一大早起來吃了蛋餅，就覺得會是非常幸福的一天」，更自豪說會用中英文夾雜點餐，「你好，Can I have a bubble tea？給我發票！」得知發票可以兌獎後，「這次來台，會盡力蒐集（發票）的」。

活動將於10月1日下午17點在台北花漾Hana展示空間登場，目前尚有零星票券可以購賣，2人也預告見面會上將帶來中文歌曲，「我們很認真地做了練習跟準備，希望可以跟大家幸福地度過中秋節」。