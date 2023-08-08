Netflix韓國犯罪紀錄片《以神之名：信仰的背叛》3月上線就引發討論，其中，南韓攝理教（JMS）教主鄭明析對上百名女信徒伸魔爪內幕令人髮指，男團DKZ成員庚潤還被踢爆父母經營的店家與攝理教相關，他也認了從小和媽媽一起上教會，引發外界熱議，經紀公司第一時間宣布庚潤患恐慌症和社交恐懼症，暫停演藝工作，事隔5個月後，庚潤則透過手寫信宣布退團。

男團DKZ成員庚潤3月被踢爆父母經營的店家與攝理教相關，庚潤事後受訪也認了從小和媽媽一起上教會，儘管他強調自己不相信鄭明析是「救世主」，直言：「自己並沒有選擇宗教的權力」，消息一出仍被罵爆，經紀公司事後宣布，庚潤因攝理教事件患恐慌症和社交恐懼症，暫停演藝工作。

庚潤沉默5個月後，昨（7日）透過手寫信向粉絲道別：「好像很久沒跟大家打招呼了，真的很抱歉，對於因為我而受到驚嚇、感到失望的粉絲，我感到抱歉，同時對於擔心我的歌迷朋友很感激。這5個月來思考了很多事情，之於我珍惜的人們，究竟怎麼樣才是最好的選擇呢？想了很久，決定是該讓『DKZ庚潤』離開了。」

庚潤表示，即使自己退團，仍會為團員應援，也不會忘記粉絲的感激，經紀公司也透露，庚潤就醫後恢復良好，與公司商量後，決定結束DKZ活動，並預計在今年入伍服役。