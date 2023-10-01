進口蛋陷食安爭議，近期更有業者把進口蛋混國產蛋液流入市場，本土蛋買氣大漲。目前每台斤批發價55元、產地價每台斤45.5元，追平歷史高點。台北市蛋商公會指出，本周蛋價不會調整，估計10月中旬將看到用蛋缺口，「年底禽流感疫情若嚴重，缺口會更明顯」。

國內去年底、今年初嚴重缺蛋，蛋價屢漲不止，今年3月每公斤產地價及批發價，分別來到45.5元、55元歷史新高。在雞蛋產能回穩和專案進口蛋支援下，6月14日起降為42.5元、52元；9月4日基於通膨、飼養成本考量，每台斤再分別調漲為43.5元、53元；上周回升至45.5元、55元，追平歷史高價。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊，國內目前產蛋雞隻3360萬隻，每日產蛋量約11萬7000箱，與國人每日需求12萬箱（約2400萬顆），仍有部分缺口。

台北市蛋商公會常務理事劉威志指出，本周蛋價暫不調整，預估用蛋缺口將在10月中旬出現。他進一步指出，台灣雞蛋產量仍偏少，一般來說大型節日過後，雞蛋需求量會降低，「通常都會剩」。結果今年中秋後卻沒剩多少，等需求恢復正常就會開始缺；萬一禽流感疫情嚴重，缺口更大。