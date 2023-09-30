昨(29日)是一年一度的中秋節，天后「CoCo」李玟二姊坦言「每逢佳節倍思親」，今年7月李家失去了重要的家人，直言今年沒有妹妹，看月亮也不圓了，不少李玟的歌迷應該心裡也有同感。而IG網友Autumn Ying昨曬出一張照片撫慰人心，可見已逝藝人李玟和小鬼、朱俐靜、高以翔等人同框，像是今年中秋節天堂的畫面。

由於張芸京的請託，Autumn Ying先前曾替王瞳圓夢，在艾成的追思會上獻上一張艾成與王瞳的手繪婚紗照，讓王瞳和艾成的家人感動得又哭又笑。昨Autumn Ying再度分享一張照片，寫下當我們離開這世界時，就放下了所有的身外物和記憶，只有愛是能讓我們帶到下一世的東西，表示也是因為愛，才能讓有些人永遠活在我們心中。

照片中見有李玟、許瑋倫、高以翔、小鬼、朱俐靜、莊凌芸等，另一張照片還有余苑綺、賀一航、豬哥亮、大炳、劉真等人，引來網友滿滿不捨，留言說：「希望妳下次能畫一張李玟和她爸爸相遇的畫」、「看到CoCo被畫進去很難過⋯」、「我想念Coco」、「中秋日，看到這個，心暖暖的，相信他們現在一定也很快樂」、「哇，李玟也來陪朱俐靜了，好感人」。

天后李玟今年7月驚傳過世，享年48歲，二姊李思林當時表示李玟近年來因憂鬱症纏身想不開才離開人世間，後來傳出她疑似是在救護車上嘔吐物入肺窒息身亡，但李思林否認，反問「爆料者難道是她妹妹嗎」，並希望大家不要擅自猜測，一切都待驗屍報告出爐才能釐清。

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