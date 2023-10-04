Lulu提到健檢的重要性。（鄭宜熏攝）

女星Lulu（黃茵路梓）今（4日）出席「花漾姊妹 聆聽汝說 轉身綻放 與乳相伴」乳癌衛教記者會，好姐妹歌手朱俐靜（Miu）去年7月病逝，Lulu坦言仍會看彼此先前的訊息，想起朱俐靜滿是歡樂回憶，「我們留下的都是很開心的合照」，她不希望大家想起朱俐靜只有「乳癌」這件事，「她還是有很多很好作品留給大家」。

Lulu也提到健檢的重要性，透露6年前卵巢曾檢查出7、8公分的畸胎瘤，雖事前完全沒不舒服、也無疼痛感，她擔心有天不小心撞到會破掉，可能引發內出血，因此做手術去除，她說每年定期會做健檢，即便一次得花3、4萬，直說：「這個錢不能省。」

Lulu今年以《綜藝大熱門》、《姐妹們的音樂萬萬歲》雙料入圍金鐘獎綜藝節目主持人，問起戰袍，她說還沒決定，但一定不會逞「胸」鬥狠，自認背部線條頗美，沒長痘痘，還透露小時候曾因小胸部遭霸凌被嘲笑，沒想到長大後能代言內衣廣告，開玩笑說：「當年霸凌我的同學都嚇瘋了。」她說完隨即趕緊拉回主題，表示無論胸部大小，只要健康的胸部都好，再度向大眾喊話「關注乳房健康」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。